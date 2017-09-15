Слуцкий: "Против "Сандерленда" будем играть максимально агрессивно впереди"

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Слуцкий: "Против "Сандерленда" будем играть максимально агрессивно впереди"Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий высказался о предстоящем матче своей команды против "Сандерленда".

"Сандерленд" - хорошая команда, но мы играем дома. "Халл Сити" будет играть на победу, с максимальной агрессией в нападении. Они также вылетели из Премьер-Лиги и преследуют такие же цели, как и мы. Мы нуждаемся в победе и хорошем результате", - цитирует наставника "тигров" чемпионат.com.

Напомним, Слуцкий подвел итоги матчу против "Фулхэма". | soccernews.ru

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