Слуцкий: "Против "Сандерленда" будем играть максимально агрессивно впереди"
Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий высказался о предстоящем матче своей команды против "Сандерленда".
"Сандерленд" - хорошая команда, но мы играем дома. "Халл Сити" будет играть на победу, с максимальной агрессией в нападении. Они также вылетели из Премьер-Лиги и преследуют такие же цели, как и мы. Мы нуждаемся в победе и хорошем результате", - цитирует наставника "тигров" чемпионат.com.
Напомним, Слуцкий подвел итоги матчу против "Фулхэма". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Лидс Юнайтед
|7
|17
|2
|Кардифф Сити
|7
|16
|3
|Шеффилд Юнайтед
|7
|15
|4
|Вулверхэмптон
|7
|14
|5
|Престон Норт Энд
|7
|12
|6
|Шеффилд Уэнсдэй
|7
|12
|7
|Ипсвич Таун
|6
|12
|8
|Ноттингем Форест
|7
|12
|9
|Мидлсбро
|7
|11
|10
|Куинз Парк Рейнджерс
|7
|11
|11
|Дерби Каунти
|6
|10
|12
|Бристол Сити
|7
|10
|13
|Фулхэм
|7
|10
|14
|Норвич Сити
|7
|8
|15
|Барнсли
|6
|7
|16
|Халл Сити
|7
|7
|17
|Рединг
|6
|7
|18
|Астон Вилла
|7
|7
|19
|Миллуол
|7
|6
|20
|Сандерленд
|7
|5
|21
|Бертон Альбион
|7
|5
|22
|Бирмингем Сити
|7
|4
|23
|Брентфорд
|7
|3
|24
|Болтон Уондерерс
|7
|2