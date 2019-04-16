Слуцкий провел тренировку для детской команды из Нидерландов

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Слуцкий провел тренировку для детской команды из Нидерландов
Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий посетил расположение детской команды "Элдения" и провел для нее тренировку.

"Занятие прошло хорошо. Уровень игроков оказался для меня сюрпризом, он довольно высокий.

Думаю, что у некоторых футболистов хорошее будущее. А одна из девочек вообще топ-класс", - сказал Слуцкий.

"Тренировка с детьми - это всегда чистые эмоции. Одно удовольствие от футбола", - добавил ассистент Слуцкого Олег Яровинский.

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