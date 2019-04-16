Слуцкий провел тренировку для детской команды из Нидерландов
Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий посетил расположение детской команды "Элдения" и провел для нее тренировку.
"Занятие прошло хорошо. Уровень игроков оказался для меня сюрпризом, он довольно высокий.
Думаю, что у некоторых футболистов хорошее будущее. А одна из девочек вообще топ-класс", - сказал Слуцкий.
"Тренировка с детьми - это всегда чистые эмоции. Одно удовольствие от футбола", - добавил ассистент Слуцкого Олег Яровинский.
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|Команда
|М
|О
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|Аякс
|30
|74
|2
|ПСВ
|30
|74
|3
|Фейеноорд
|30
|56
|4
|АЗ
|30
|52
|5
|Утрехт
|30
|47
|6
|Хераклес
|30
|45
|7
|Витесс
|30
|44
|8
|Виллем II
|30
|43
|9
|Гронинген
|30
|42
|10
|Херенвен
|30
|37
|11
|АДО Ден Хааг
|30
|36
|12
|Зволле
|30
|35
|13
|ВВВ Венло
|30
|34
|14
|Фортунна Ситтард
|30
|31
|15
|Эммен
|30
|29
|16
|Де Графсхап
|30
|26
|17
|Эксельсиор
|30
|26
|18
|НАК Бреда
|30
|22