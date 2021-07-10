Слуцкий прояснил будущее Хвичи в "Рубине"

Фото твиттер "Рубина"

Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о положении полузащитника Хвичи Кварацхелии.

"Вчера гендиректор сказал, что никаких предложений не поступало. Он будет готовиться к сезону как игрок "Рубина", - сказал Слуцкий.

Рыночная стоимость грузинского хавбека оценивается в 18 миллионов евро, однако "Рубин" хочет заработать на его продаже ещё больше.

В прошлом сезоне Хвича забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 23 матчах в составе казанской команды.

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