Слуцкий прояснил будущее Хвичи в "Рубине"
Фото твиттер "Рубина"
Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о положении полузащитника Хвичи Кварацхелии.
"Вчера гендиректор сказал, что никаких предложений не поступало. Он будет готовиться к сезону как игрок "Рубина", - сказал Слуцкий.
Рыночная стоимость грузинского хавбека оценивается в 18 миллионов евро, однако "Рубин" хочет заработать на его продаже ещё больше.
В прошлом сезоне Хвича забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 23 матчах в составе казанской команды.
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