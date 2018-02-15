Слуцкий: "ПСЖ был сильнее "Реала"

Известный тренер Леонид Слуцкий дал комментарий по первому матчу 1/8 финала Лиги Чемпионов между мадридским "Реалом" и французским ПСЖ.

"Глобальный вывод - благодаря сверхденьгам и сверхприобретениям ПСЖ реально может диктовать волю даже "Реалу". Поэтому в ответном поединке у парижан - большие шансы. По качеству в целом ПСЖ был сильнее: у них - больше и позиционных атак, и опасных моментов, и индивидуальной игры. Счет не совсем отражает то, что происходило на поле. Но опыт больших побед невозможно приобрести - мадридцы блестяще воспользовались немногочисленными шансами. И роль личности - Криштиану - никто тоже не отменял. Чемпионский опыт - вещь, которую трудно объяснить и пощупать, но она действительно есть. И она работает", - цитирует 46-летнего специалиста sport24.ru.

Напомним, в случае расставания с "Реалом", Зидан будет иметь два варианта продолжения карьеры. | soccernews.ru