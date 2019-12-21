Слуцкий: "Пятилетний контракт с "Рубином"? Тебя всё равно могут уволить в любой момент"

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Слуцкий: "Пятилетний контракт с "Рубином"? Тебя всё равно могут уволить в любой момент"

Новый наставник "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о своём отношении к длительности контракта с казанским клубом.

Напомним, что стороны заключили пятилетнее соглашение, что является очень редким явлением в российском футболе.

"На мой взгляд, срок контракта главного тренера не имеет принципиального значения. Он может быть хоть столетним. Тебя всё равно могут уволить или ты можешь сам уйти абсолютно в любой момент. По крайней мере так было у меня. И из "Крыльев Советов", и из ЦСКА, и из "Витесса" я уходил по собственному желанию несмотря на действующее соглашение, когда происходили процессы, не позволявшие мне поступить иначе. Так что нынешним сроком контракта каждая из сторон прежде всего выражает доверие друг к другу", - сказал Слуцкий.

48-летний специалист возглавил "Рубин" в четверг. На посту главного тренера казанцев он сменил Романа Шаронова.

Не пропустите: Слуцкий объяснил, почему выбрал "Рубин". | http://soccernews.ru
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