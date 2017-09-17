Слуцкий: "Работаю очень усердно, чтобы изменить ситуацию"

Главный тренер английского "Халл Сити" Леонид Слуцкий высказался о последних неудачах своей команды.

"Я думаю, что у "Халла" будет стабильный старт и 11 очков после второго международного перерыва. Идеально иметь однонедельную паузу до нашего следующего матча. Думаю, что команда может играть лучше с каждым матчем. Я работают очень усердно, чтобы попытаться изменить эту ситуацию. Поверьте, все дают сто процентов на наш успех", - цитирует наставника "тигров" СЭ.

Напомним, вчера "Халл Сити" сыграл вничью с "Сандерлендом". | soccernews.ru