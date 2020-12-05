Слуцкий раскритиковал Игнатьева за удаление в матче с "Локомотивом"
Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий дал комментарии после матча 17-го тура РПЛ против "Локомотива".
Напомним, что казанцы быстро вышли вперёд, но в итоге проиграли со счётом 1:3. При этом "железнодорожники" забили победные голы после удаления Ивана Игнатьева, случившегося в начале второго тайма.
"Сделано столько простых и необъяснимых ошибок, проиграли из-за них матч. Какая после этого может быть главная эмоция? Мы никак сегодня не должны были проигрывать. Конечно, эмоция сейчас - это злость, непонимание того, как могут совершаться такие вещи. Я имею в виду первый пропущенный мяч, удаление Игнатьева, нереализованный момент Макарова. Мне кажется, этого уже более чем достаточно.
Главная претензия к Игнатьеву - когда у тебя есть жёлтая карточка и тебе в перерыве несколько раз говорят, что надо быть аккуратным, то очень странно вбегать в человека, который уже две минуты назад отдал передачу. Наверное, он меня не услышал. Может, я не так ему объяснил - тоже вариант", - сказал Слуцкий.
Стоит отметить, что "Рубин" потерпел четвёртое поражение в пяти последних матчах.
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