Слуцкий раскритиковал новый формат Кубка России

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Слуцкий раскритиковал новый формат Кубка России

Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий выразил недовольство изменениями в формате Кубка России.

"Плохо оцениваю новый формат. Я ни в коем случае не против команд ФНЛ и ПФЛ, это большое событие всегда для этих клубов. Но я не очень понимаю, почему, например, шестёрка команд, которая не играет в групповом турнире, в 1/8 финала они ещё все играют дома. Я не очень понимаю, почему такое дополнительное преимущество. То есть мы условно можем сыграть матч в Новороссийске, матч в Хабаровске, и в 1/8 финала опять можем играть на выезде, если нам попадётся кто-то из шестёрки.

По групповому этапу тоже есть много вопросов и сомнений, но это нужно попробовать. Здесь же я просто не понимаю, почему, кроме огромной привилегии, которую получила первая шестёрка, не играя матчи группового этапа, я такого не видел нигде и никогда, то я ещё больше не понимаю, почему они получают преимущество своего поля в 1/8 финала. Причём вполне вероятно, что они будут играть с клубом ПФЛ, и это было бы большим событием.

Логика такая, что мы едем играть с клубом ПФЛ в гостях, потому что это событие для местной команды. И если команда ПФЛ выйдет в 1/8 финала, она бы тоже хотела сыграть с ведущими командами страны у себя дома. Поэтому у меня много вопросов к этим домашним поединкам первой шестёрки команд РПЛ", - сказал Слуцкий.

Соперники "Рубина" по групповому этапу Кубка России - новороссийский "Черноморец" и хабаровский СКА.

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