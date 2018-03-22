Слуцкий рассказал, будут ли в "Витессе" игроки из России
Новоиспеченный главный тренер "Витесса" из Арнема Леонид Слуцкий рассказал, будут ли в его команде игроки из России.
"Буду ли приглашать россиян? "Витесс" - независимый и самодостаточный клуб во всех отношениях, который не является полигоном для обкатки молодых игроков. Значение имеет только уровень и качество игры. Сейчас в "Витессе" есть россиянин Вячеслав Караваев, и с его возможностями я хорошо знаком", - цитирует 46-летнего специалиста SportBox.
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|АДО Ден Хааг
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|Хераклес
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|Виллем II
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|НАК Бреда
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