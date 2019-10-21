Слуцкий рассказал, чего ему не хватает в Нидерландах
Наставник "Витесса" Леонид Слуцкий признался, что в Нидерландах для него не всё идеально.
Российский специалист выделил три пункта, которых ему не хватает в европейской стране.
"Семьи - это первое. Сын уже взрослый, он не может просто так менять школу. Второе - театр, потому что, когда у меня было плохое настроение в Москве, я знал, как это изменить. Третье - русская баня", - сказал Слуцкий.
Напомним, что экс-тренер сборной России возглавляет "Витесс" с июня 2018 года.
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