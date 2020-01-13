Слуцкий рассказал, чем отличаются россияне от европейцев

Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий, ранее работавший в английском "Халле" и голландском "Витессе", выделил различия между россиянами и европейцами.

"Когда я работал в Европе, у меня возникало некое чувство - и зависти, и неудовлетворённости, и какого-то разочарования. Ведь мы как нация, на самом деле, и более трудолюбивы, и более находчивы. В находчивости нам просто нет равных в мире! Мы гораздо более стрессоустойчивы. Особенно в сравнении с голландцами - они абсолютно не держат даже малейший стресс. Мы же многими поколениями ориентированы на то, чтобы хотя бы не было хуже. Как моя бабушка всё время повторяла: "Лишь бы не было войны". Европейцам же всё время хочется лучше, лучше, лучше. У них принципиально другие представления о жизни.

Ну и уровень жизни у нас в целом, конечно, значительно ниже. Понятно, что Москва - отдельная история: думаю, даже Лондон и Амстердам нельзя сравнить с Москвой, причём во всех смыслах этого слова. Но я мечтаю о том, чтобы такой уровень жизни был не только в Москве, чтобы когда-нибудь в условном Волгограде можно было жить хотя бы примерно так же, как в Москве или Санкт-Петербурге. В Халле, например, люди получают примерно такой же уровень медицинского обеспечения, образования, социальных услуг, как и в любом другом городе в Англии. Да, какие-то регионы считаются более бедными, но это всё там относительно", - сказал Слуцкий.

Напомним, что 48-летний специалист уехал в Европу летом 2017 года. В декабре он вернулся в Россию и заключил пятилетний контракт с "Рубином".

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