Слуцкий рассказал, что будет делать в случае выхода "Халла" в АПЛ

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Слуцкий рассказал, что будет делать в случае выхода "Халла" в АПЛ

Главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий рассказал, что будет делать в случае выхода своей команды в АПЛ.

"Если "Халл" выйдет в Премьер-лигу, буду петь, читать рэп и танцевать" - цитирует Слуцкого Daily Mail.

Стоит отметить, что по итогам пяти туров "тигры" занимают восьмое место в турнирной таблице Чемпионшипа.

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