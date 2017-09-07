Слуцкий рассказал, что будет делать в случае выхода "Халла" в АПЛ

Главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий рассказал, что будет делать в случае выхода своей команды в АПЛ.

"Если "Халл" выйдет в Премьер-лигу, буду петь, читать рэп и танцевать" - цитирует Слуцкого Daily Mail.

Стоит отметить, что по итогам пяти туров "тигры" занимают восьмое место в турнирной таблице Чемпионшипа.

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