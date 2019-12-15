Слуцкий рассказал, что думает о своем будущем

Бывший главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий в эфире передачи "Инсайдеры" рассказал, что думает о своем будущем.

Напомним, специалист покинул голландский клуб в конце ноября после пяти поражений подряд.

"Безработный тренер всегда думает, что все пропало, никаких вариантов больше не будет, тебя никуда не позовут. Сейчас я понимаю, что самое важное в работе - ощущение внутреннего комфорта: с владельцем клуба, с топ-менеджментом. Все самые большие проблемы идут изнутри, потому что там бюджет, высокий уровень конкуренции, работают амбициозные люди.

Может, все сложится так, что я положительно отвечу какому-нибудь клубу завтра, а может быть, это займет какое-нибудь время", - сказал тренер.

Ранее Слуцкий назвал российский клуб, который он никогда не возглавит.

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