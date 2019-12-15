Слуцкий рассказал, что думает о своем будущем

Теги леонид слуцкийвитесс

Слуцкий рассказал, что думает о своем будущем

Бывший главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий в эфире передачи "Инсайдеры" рассказал, что думает о своем будущем.

Напомним, специалист покинул голландский клуб в конце ноября после пяти поражений подряд.

"Безработный тренер всегда думает, что все пропало, никаких вариантов больше не будет, тебя никуда не позовут. Сейчас я понимаю, что самое важное в работе - ощущение внутреннего комфорта: с владельцем клуба, с топ-менеджментом. Все самые большие проблемы идут изнутри, потому что там бюджет, высокий уровень конкуренции, работают амбициозные люди.

Может, все сложится так, что я положительно отвечу какому-нибудь клубу завтра, а может быть, это займет какое-нибудь время", - сказал тренер.

Ранее Слуцкий назвал российский клуб, который он никогда не возглавит.

Не пропустите: Слуцкий рассказал, как к нему относились в "Витессе"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Два "новых Месси", доминирование "Арсенала" и несчастье "Русенборга": вспоминаем 10 самых молодых бомбардиров Лиги Чемпионов

Два "новых Месси", доминирование "Арсенала" и несчастье "Русенборга": вспоминаем 10 самых молодых бомбардиров Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов