Слуцкий рассказал, что думает о своем будущем
Бывший главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий в эфире передачи "Инсайдеры" рассказал, что думает о своем будущем.
Напомним, специалист покинул голландский клуб в конце ноября после пяти поражений подряд.
"Безработный тренер всегда думает, что все пропало, никаких вариантов больше не будет, тебя никуда не позовут. Сейчас я понимаю, что самое важное в работе - ощущение внутреннего комфорта: с владельцем клуба, с топ-менеджментом. Все самые большие проблемы идут изнутри, потому что там бюджет, высокий уровень конкуренции, работают амбициозные люди.
Может, все сложится так, что я положительно отвечу какому-нибудь клубу завтра, а может быть, это займет какое-нибудь время", - сказал тренер.
Ранее Слуцкий назвал российский клуб, который он никогда не возглавит.
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|7
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|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
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|Ахмат
|19
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|Рубин
|19
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|Крылья Советов
|19
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|18
|15