Слуцкий рассказал, что приглашал братьев Березуцких войти в тренерский штаб "Рубина"

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Слуцкий рассказал, что приглашал братьев Березуцких войти в тренерский штаб "Рубина"

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал, почему братьев Березуцких нет в тренерском составе казанского клуба.

Отметим, оба экс-футболиста на данный момент работают в ЦСКА.

"Я приглашал братьев Березуцких войти в тренерский штаб "Рубина". Но европейский опыт им был интереснее, поэтому "Витесс" был для них приоритетнее, чем вариант с "Рубином". Когда мы говорим о российском варианте, срабатывают еще и другие вещи. Они привязаны к семьям, Москве и ЦСКА. Тяжело менять уклад жизни, и самое важное, что они всю карьеру провели в ЦСКА и ассоциируют себя с этим клубом. Понятно, почему они приняли предложение ЦСКА, но они пока сами не понимают, чем конкретно будут там заниматься. Но в любом случае это будет плодотворное сотрудничество и для них, и для команды", - цитирует специалиста  "Матч ТВ".

Напомним, братья Березуцкие работали вместе со Слуцким в голландском "Витессе".

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