Слуцкий рассказал, что приглашал братьев Березуцких войти в тренерский штаб "Рубина"
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал, почему братьев Березуцких нет в тренерском составе казанского клуба.
Отметим, оба экс-футболиста на данный момент работают в ЦСКА.
"Я приглашал братьев Березуцких войти в тренерский штаб "Рубина". Но европейский опыт им был интереснее, поэтому "Витесс" был для них приоритетнее, чем вариант с "Рубином". Когда мы говорим о российском варианте, срабатывают еще и другие вещи. Они привязаны к семьям, Москве и ЦСКА. Тяжело менять уклад жизни, и самое важное, что они всю карьеру провели в ЦСКА и ассоциируют себя с этим клубом. Понятно, почему они приняли предложение ЦСКА, но они пока сами не понимают, чем конкретно будут там заниматься. Но в любом случае это будет плодотворное сотрудничество и для них, и для команды", - цитирует специалиста "Матч ТВ".
Напомним, братья Березуцкие работали вместе со Слуцким в голландском "Витессе".
Не пропустите: "Рубин" и "Ростов" поспорят за датского бомбардира| http://soccernews.ru
главное
Лента новостей
-
"Реал" забил при Зидане 500 голов
-
Аршавин прокомментировал дисквалификацию Тедеско
-
1
"Реал" уверенно обыграл "Алавес" в домашнем матче Примеры
-
Слуцкий вспомнил о своей работе в сборной России
-
"Спортинг" минимально обыграл "Санта-Клару" в чемпионате Португалии
-
РФС может отменить переходные матчи между РПЛ и ФНЛ по итогам сезона-2020/21
-
Зелински близок к продлению контракта с "Наполи"
-
Слуцкий рассказал о взаимоотношениях с президентом ЦСКА Гинером
-
Артета рассказал, что думает о Моуринью
-
"Гранада" на выезде обыграла "Реал Сосьедад" в Примере
-
Евсеев рассказал о подготовки "Уфы" к матчу с "Локомотивом"
-
"Спартак" провел тренировку в Адлере перед матчем с "Сочи"
-
Ибрагимович: "Это уже не мой "Милан"
-
1
BBC: CAS отменит отстранение "Манчестер Сити" от еврокубков
-
Моуринью признался, что "Тоттенхэм" находится в сложной ситуации
-
Арбитр Федотов: "Тедеско должны были закрыть на шесть, а то и на все двенадцать матчей!"
-
"Торпедо" разгромило "Спартак-2" в товарищеском матче
-
1
Клопп: "У Салаха невероятная статистика"
-
Защитник "Реала" Марсело выбыл до конца сезона Ла Лиги из-за травмы
-
ПСЖ готов купить защитника "Лиона" Дюбуа
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22