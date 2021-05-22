Слуцкий рассказал, как арбитр Вилков отреагировал на свою ошибку в игре с "Краснодаром"

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Слуцкий рассказал, как арбитр Вилков отреагировал на свою ошибку в игре с "Краснодаром"Фото: инстаграм Слуцкого

Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о разбирательствах с арбитром Михаилом Вилковым.

"Как тренер я даю фидбек, так как судят команды, и мы даем оценку, что увидели в работе судей. Мы четко аргументируем свою позицию. А арбитры на это обижаются.

В случае с Вилковым мы также детально объяснили свое видение, написали протест. И мы в итоге оказались правы. В игре против "Краснодара" Вилков сказал, что у нас нет доказательств, что мяч катился и мы зря подаем протест. Затем мы показали ему видео с нашей технической камеры, где явно видно, что мяч стоит. Тогда он начал говорить: "Вы погубите отца троих детей!" - приводит слова Слуцкого "Спорт-Экспресс".

Напомним, что Вилков был пожизненно отстранен от работы в РПЛ.

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