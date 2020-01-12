Слуцкий рассказал, как его атаковали поклонницы Бузовой
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий заявил, что он получил много негативных сообщений от поклонниц певицы Ольги Бузовой, которая является бывшей женой новичка казанского клуба Дмитрия Тарасова.
"После того как стало известно, что Дмитрий Тарасов отправляется с нами на сбор, я получил кучу гневных смс от девушек, которые обвиняли его во всех грехах. Я так понимаю, что это поклонницы Оли Бузовой, которые автоматически свою нелюбовь к Тарасову перекинули на меня.
Тарасов — сверхмедийная личность. Но, когда мы принимали решение по нему, мы не учитывали нюансы его семейной жизни или то, как он ведет Instagram. Мы отталкивались от его профессиональных качеств", - сказал Слуцкий в интервью в эфире "Ак Барс ТВ".
Напомним, что 32-летний Тарасов последние полгода был без клуба. В ближайшее время он отправится на сбор "Рубина", по итогам которого будет принято решение о подписании с ним контракта. Предыдущим клубом хавбека был "Локомотив".
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