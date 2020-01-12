Слуцкий рассказал, как его атаковали поклонницы Бузовой

Теги рубинлеонид слуцкийдмитрий тарасов

Слуцкий рассказал, как его атаковали поклонницы Бузовой

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий заявил, что он получил много негативных сообщений от поклонниц певицы Ольги Бузовой, которая является бывшей женой новичка казанского клуба Дмитрия Тарасова.

"После того как стало известно, что Дмитрий Тарасов отправляется с нами на сбор, я получил кучу гневных смс от девушек, которые обвиняли его во всех грехах. Я так понимаю, что это поклонницы Оли Бузовой, которые автоматически свою нелюбовь к Тарасову перекинули на меня.

Тарасов — сверхмедийная личность. Но, когда мы принимали решение по нему, мы не учитывали нюансы его семейной жизни или то, как он ведет Instagram. Мы отталкивались от его профессиональных качеств", - сказал Слуцкий в интервью в эфире "Ак Барс ТВ".

Напомним, что 32-летний Тарасов последние полгода был без клуба. В ближайшее время он отправится на сбор "Рубина", по итогам которого будет принято решение о подписании с ним контракта. Предыдущим клубом хавбека был "Локомотив".

Не пропустите: Слуцкий рассказал, какие цели стоят перед "Рубином" в нынешнем сезоне. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Слуцкий рассказал, какие цели стоят перед "Рубином" в нынешнем сезоне

Слуцкий рассказал, какие цели стоят перед "Рубином" в нынешнем сезоне

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов