Слуцкий рассказал, как к нему относились в "Витессе"
Российский тренер Леонид Слуцкий рассказал, как к нему относились в голландском "Витессе", который он недавно покинул. Об этом сообщает Sport24.
"Ко мне здесь великолепно относились. Меня любили и обожали. Это все моя манера поведения: такой русский директ-стайл, когда ты говоришь в лоб, а они к этому не привыкли. Плюс мое чувство юмора и глубокая адаптация в стране, потому что я участвовал во всех программах, я изучал историю и много путешествовал по стране.
Один человек даже подошел ко мне и сказал: "Такое ощущение, что вас Путин прислал к нам в Голландию для того, чтобы создать максимально позитивный образ о русских среди голландцев", - сказал тренер.
Напомним, ранее "Витесс" прервал серию поражений в первом матче после ухода Слуцкого.
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