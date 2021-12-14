Слуцкий рассказал, как он относится к движению Black Lives Matter

Фото: инстаграм Леонида Слуцкого/Автор неизвестен

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий заявил, что он негативно относится к движению Black Lives Matter ("Жизни темнокожих важны").

"Я всегда против какой-либо отдельной дискриминации. Против темнокожих там, не знаю, против нетрадиционной сексуальной ориентации, феминизм там или еще что-то. Потому что на самом деле ценны все жизни, все жизни имеют значение. Неважен твой цвет кожи. Уж кто-кто, а я работал с огромным количеством разных национальностей, рас и всего остального. Я не понимаю, почему акцент делается именно на этом. Это раз. Второе – сам жест меня несколько прибивает. Ну что это вообще – преклонить колено. Минута молчания в память жертв – я могу понять. Или какой-то там специальный жест. Или ты одел какую-то специальную ленточку. То есть мне еще не нравится сам жест. Коленопреклонение – это очень спорно в этом плане", - сказал Слуцкий в интервью YouTube-каналу Ксении Собчак.

Black Lives Matter начало свое существование летом 2013 года, оно были основано тремя афроамериканскими активистками - Патрисс Каллорс, Алисией Гарза и Опал Томети. Причиной создания стало оправдание Джорджа Циммермана, который в феврале 2012 года убил афроамериканского подростка Трейвона Мартина.

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