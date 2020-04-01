Слуцкий рассказал, как "Рубин" поддерживает форму в условиях карантина

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал, как команда тренируется в домашних условиях. Футболисты клуба на данный момент занимаются по индивидуальным программам из-за пандемии коронавируса.

Напомним, все спортивные мероприятия отменены из-за угрозы заражения Covid-19. На данный момент не известно, когда чемпионаты по футболу возобновятся.

"Никто не знает, как переживать эту ситуацию, она впервые для человечества в последнюю сотню лет. Не понимаешь, как работать с командой. Команда находится дома, иностранцы улетели, они тренируются по индивидуальным программам, поддерживая форму. Никто не понимает, будет ли возобновлен чемпионат, пока много вопросов, на которые никто не знает ответов", - сказал Слуцкий в эфире телеканала "Матч Премьер".

В России число зараженных Covid-19 превысило 2,3 тыс. Более чем в 30 регионах России ввели режим всеобщей самоизоляции.

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