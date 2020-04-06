Слуцкий рассказал, как "социализировал" Головина

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Слуцкий рассказал, как "социализировал" Головина

Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий признался, что ему пришлось приложить немало усилий, чтобы "социализировать" полузащитника Александра Головина.

Напомним, что тренер и футболист работали вместе в московском ЦСКА. Сейчас хавбек небезуспешно выступает за "Монако".

"Когда уже всем было понятно, что Александр Головин очень талантливый футболист, у него возникла коммуникационная проблема. Если ты находишься в команде, обязан общаться с игроками, тренерами, персоналом, журналистами. То есть нельзя надеяться только на свои футбольные качества. А Саша сам из небольшого города, интроверт. Я понимал, что у него могут возникнуть сложности. Поэтому придумывал комплекс упражнений, которые его социализировали. Изначально с ним вёл какие-то разговоры на разные темы. После этого через час он мне должен был прислать тезисы нашей с ним беседы, небольшое изложение.

Когда у Саши пропал страх общения с главным тренером, следующим этапом стала коммуникация с партнёрами по команде. На наших с ним теоретических занятиях я специально моделировал конфликт, где говорил, что он не прав в какой-то ситуации и заранее давал ему понять, что более опытные футболисты встанут в ходе теории на его сторону в споре со мной. Таким образом укреплял уверенность Головина в своих взглядах. Интервью? Поначалу Саша общался с теми журналистами, про которых я знал, что они не будут задавать слишком острые вопросы, где-то сгладят углы. В итоге нынешние интервью Головина – очень глубокие, интересные и полезные", - рассказал Слуцкий.

Головин родился и вырос в городе Калтан из Кемеровской области. В Москву он перебрался в 2012 году.

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