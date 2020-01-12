Слуцкий рассказал, какие цели стоят перед "Рубином" в нынешнем сезоне

Теги леонид слуцкийрубин

Слуцкий рассказал, какие цели стоят перед "Рубином" в нынешнем сезонеГлавный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о целях команды на следующий сезон.

Казанский клуб занимает 13 место в турнирной таблице РПЛ после 19 туров.

"На остаток сезона цель - сохранить прописку в премьер-лиге. Находимся в очень опасной позиции, зоне стыковых матчей. Может, это задача не такая амбициозная, но очень сложная.

Все болельщики должны объединяться. Обещаю, что я буду болеть и за "Ак Барс", и за УНИКС, и за волейбольный "Зенит". Хочу обратиться к болельщикам: давайте объединяться и поддерживать все команды", - сказал Слуцкий.

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