Слуцкий рассказал, какие цели стоят перед "Рубином" в нынешнем сезоне

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о целях команды на следующий сезон.

Казанский клуб занимает 13 место в турнирной таблице РПЛ после 19 туров.

"На остаток сезона цель - сохранить прописку в премьер-лиге. Находимся в очень опасной позиции, зоне стыковых матчей. Может, это задача не такая амбициозная, но очень сложная.

Все болельщики должны объединяться. Обещаю, что я буду болеть и за "Ак Барс", и за УНИКС, и за волейбольный "Зенит". Хочу обратиться к болельщикам: давайте объединяться и поддерживать все команды", - сказал Слуцкий.

Не пропустите: Слуцкий рассказал, какого футболиста он хотел бы видеть в "Рубине"| http://soccernews.ru