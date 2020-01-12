Слуцкий рассказал, какого футболиста он хотел бы видеть в "Рубине"

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал, какого бы игрока хотел бы видеть в казанском клубе.

"Я честно скажу: Месси, Криштиану - это варианты на поверхности. Я бы взял Мбаппе. Во-первых, он самый дорогой, а также самый молодой, самый быстрый, самый перспективный", - сказал Слуцкий.

После 19 туров РПЛ "Рубин" занимает 13 место в турнирной таблице.

Мбаппе в этом сезоне участвовал в 12 матчах Лиги 1, забив 11 голов и сделав 4 ассиста. Трансферная стоимость 21-летнего игрока - 200 миллионов евро.

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