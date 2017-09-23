Слуцкий рассказал, какого российского игрока он хотел бы пригласить в "Халл"

Главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий рассказал, какого российского игрока он хотел бы пригласить в свою команду.

"Очень сложный вопрос, потому что я работал с очень сильным футболистами, но лучший, на мой взгляд, это легендарный Игорь Акинфеев. Это очень популярный и самый лучший вратарь России после Льва Яшина. Акинфеев - историческая личность" - цитирует 46-летнего специалиста официальный сайт "тигров".

Напомним, что Слуцкий в своё время работал с Акинфеевым в ЦСКА и сборной России.

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