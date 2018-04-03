Слуцкий рассказал, когда возглавит "Челси"



Известный российский тренер Леонид Слуцкий оценил свои шансы возглавить "Челси".

"Какова вероятность, что я рано или поздно стану тренером "Челси"? Понятия не имею. Этот вопрос надо задавать не мне, а Роману Аркадьевичу. Я об этом вообще не думаю. В Англии и за рубежом в целом очень чёткая система градации, то есть у них не может человек без тренерской лицензии сразу кого-то возглавить. Монк за последние полтора года сменил три клуба в Чемпионшипе, и он понимает, что после ухода из одного места его в эту нишу возьмут. Выше – Эллардайс, который спокойно после отставки возглавляет одну из более статусных команд. Прыгнуть из одного место в другое сразу невозможно. Я постоянно видел Лэмпарда на базе "Челси" с конспектами. Он учится, получает тренерскую лицензию, и даже ему не дадут эту команду просто за то, что это Лэмпард. Ему нужно пройти через ряд ступенек. Пока на попадёшь в когорту тренеров, которые теоретически могут возглавить "Челси", ты не сможешь этого сделать. Таких тренеров всего 20 в мире. Знаком ты с руководителем или нет – это там не играет абсолютно никакой роли", - приводят слова Слуцкого российские СМИ.

Напомним, что последним клубом был "Халл Сити", откуда он был уволен спустя полгода после начала работы.

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