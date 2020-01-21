Слуцкий рассказал, кто его убедил возглавить "Рубин"

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Слуцкий рассказал, кто его убедил возглавить "Рубин"

Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий поделился инсайдами о своём приглашении в казанский клуб.

"Ключевой фигурой в моём назначении выступил Рустем Фидаевич Сайманов. Те многочисленные беседы, которые у нас были, убедили меня в том, что работа в "Рубине" может быть безумно интересна", - сказал Слуцкий.

Стоит отметить, что Сайманов является генеральным директором клуба.

48-летний Слуцкий возглавил "Рубин" 19 декабря прошлого года, заключив пятилетний контракт.

По итогам 19 туров казанцы занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

Не пропустите: "Мне говорили, что вы техничные, брехали конечно, но тем не менее": "Рубин" опубликовал видео тренировки с комментариями Слуцкого. | http://soccernews.ru
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