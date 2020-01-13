Слуцкий рассказал, кто является самым влиятельным человеком в российском футболе

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Слуцкий рассказал, кто является самым влиятельным человеком в российском футболе

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий заявил, что самым влиятельным человеком в российском футболе является президент России Владимир Путин.

"Думаю, что это Путин. Потому что когда глава государства говорит о том, что мы должны больше заниматься воспитанием собственных спортсменов, это автоматически становится сигналом для всех видов деятельности, для введения лимитов и так далее. Он — человек, который при желании может повлиять на все процессы.

Когда я был тренером сборной России, то с Путиным не общались. Он мне звонил", - приводят слова Слуцкого российские СМИ.

48-летний Слуцкий возглавил "Рубин" в декабре 2019 года, подписал с клубом пятилетний контракт. После 19 туров казанский клуб занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 22 очка. Первый официальный матч под руководством Слуцкого "Рубин" проведет 1 марта на выезде с "Тамбовом".

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