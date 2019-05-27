Слуцкий рассказал, на какой машине ездит в Голландии

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал о том, на какой машине ездит в Голландии. Об этом сообщает "Макарена".

"Езжу на Audi Q3. Мне "Витесс" предоставил такую машину. И квартиру я снимаю такую, какую дали. А туда не въедешь на большой машине.

В Москве я ездил на Mercedes-Maybach, там важен статус. Если бы в Москве я приехал на тренировку на Audi Q3, Березуцкие были бы первые, кто сказали бы, что мы никогда не выиграем золотые медали", - сказал Слуцкий.

"Витесс" занимает 5 место в турнирной таблице Эредивизии, набрав 53 балла.

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