Слуцкий рассказал, на какой машине ездит в Голландии
Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал о том, на какой машине ездит в Голландии. Об этом сообщает "Макарена".
"Езжу на Audi Q3. Мне "Витесс" предоставил такую машину. И квартиру я снимаю такую, какую дали. А туда не въедешь на большой машине.
В Москве я ездил на Mercedes-Maybach, там важен статус. Если бы в Москве я приехал на тренировку на Audi Q3, Березуцкие были бы первые, кто сказали бы, что мы никогда не выиграем золотые медали", - сказал Слуцкий.
"Витесс" занимает 5 место в турнирной таблице Эредивизии, набрав 53 балла.
А еще: Слуцкий прокомментировал выход "Витесса" в финал плей-офф за путёвку в Лигу Европы| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|83
|3
|Фейеноорд
|34
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|АЗ
|34
|58
|5
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|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23