Слуцкий рассказал, на какой машине ездит в Голландии

Теги витесслеонид слуцкий

Слуцкий рассказал, на какой машине ездит в Голландии

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал о том, на какой машине ездит в Голландии. Об этом сообщает "Макарена".

"Езжу на Audi Q3. Мне "Витесс" предоставил такую машину. И квартиру я снимаю такую, какую дали. А туда не въедешь на большой машине.

В Москве я ездил на Mercedes-Maybach, там важен статус. Если бы в Москве я приехал на тренировку на Audi Q3, Березуцкие были бы первые, кто сказали бы, что мы никогда не выиграем золотые медали", - сказал Слуцкий.

"Витесс" занимает 5 место в турнирной таблице Эредивизии, набрав 53 балла.

А еще: Слуцкий прокомментировал выход "Витесса" в финал плей-офф за путёвку в Лигу Европы| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Аллегри может возглавить "Барселону"​

Аллегри может возглавить "Барселону"​

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Аякс Аякс 34 86
2 ПСВ ПСВ 34 83
3 Фейеноорд Фейеноорд 34 65
4 АЗ АЗ 34 58
5 Витесс Витесс 34 53
6 Утрехт Утрехт 34 53
7 Хераклес Хераклес 34 48
8 Гронинген Гронинген 34 45
9 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 34 45
10 Виллем II Виллем II 34 44
11 Херенвен Херенвен 34 41
12 ВВВ Венло ВВВ Венло 34 41
13 Зволле Зволле 34 39
14 Эммен Эммен 34 38
15 Фортунна Ситтард Фортунна Ситтард 34 34
16 Эксельсиор Эксельсиор 34 33
17 Де Графсхап Де Графсхап 34 29
18 НАК Бреда НАК Бреда 34 23
Полная таблица

топ-5 тегов