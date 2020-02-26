Слуцкий рассказал о готовности "Рубина" к матчу с "Тамбовом"

Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал, чего ждет от матча 20-го тура РПЛ с "Тамбовом".

Встреча состоится 1 марта в Тамбове и начнется в 14:00 (мск).

"В каком состоянии команда? Мы надеемся, что в хорошем, но сборы - это всегда загадка, поэтому как бы ты не готовился, остается легкое волнение. В предстоящей игре не смогут сыграть Тарасов, Ташаев, Бегич, Гранат и еще участие Маркова под вопросом", - передает слова Слуцкого Sport24.

После 19 туров РПЛ "Рубин" занимает 13 место в турнирной таблице.

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