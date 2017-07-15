Слуцкий рассказал о настрое на первый матч у руля "Халла"

Главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий рассказал о том, что испытывает перед первой игрой у руля английской команды.

Сегодня "тигры" проведут спарринг против "Оксфорд Юнайтед".

"Это захватывающее время для меня, так как это будет первый матч в новой команде. Важна тактика и схема, мы будем пробовать многие вещи, над которыми мы работали на тренировках", - сказал он.

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