Слуцкий рассказал о подготовке "Рубина" к гостевому матчу с "Краснодаром"
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий высказался по поводу предстоящего матча 11-го тура РПЛ с "Краснодаром".
Встреча состоится 17 октября.
"Мы сейчас нацелены на игру с "Краснодаром". Понятно, что у нас есть сложности с возвращением игроков из дальнего зарубежья. Понятно, что мы тренируемся в усеченном составе. Сегодня присоединились игроки молодежной сборной. Когда много игроков национальной сборной - с одной стороны это вызывает гордость, что за "Рубином" следят. Но, с другой стороны, это создает существенные сложности при подготовке к игре после сборной.
Уремович прочно оккупировал правую бровку в сборной Хорватии, это существенный фактор. В такой сильной сборной крайне сложно играть. Старфельт дебютировал в игре со сборной России. А Кварацхелия сильно отыграл важнейший матч против белорусов, когда они уже по существу вышли в финал Лиги наций. Вторую игру он пропустил из-за микроповреждения.
Я думаю, что многое будет зависеть от того, в каком состоянии вернутся игроки сборных. У "Краснодара" их традиционно много, у нас только в последнее время. В целом сценарий понятен - "Краснодар" будет пытаться много играть в позиционных атаках и доминировать, но мне кажется, что очень многое будет решать именно состояние футболистов. А спрогнозировать его, когда ты не видишь игроков две недели, крайне сложно", - цитирует Слуцкого пресс-служба "Рубина".
После 10 туров РПЛ "Рубин" занимает 9 место в турнирной таблице.
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