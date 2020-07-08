Слуцкий рассказал о подготовке "Рубина" к матчу с "Краснодаром"
Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал, как команда готовится к матчу 27-го тура РПЛ с "Краснодаром". Встреча запланирована на 9 июля.
"Сейчас и ночью, и целый день держится высокая температура. Но наша основная задача больше не натренировать что-то, сколько восстановиться к следующей игре.
Из тех матчей, которые мы провели, сказать, чтобы мы где-то сильно проседали функционально, я не могу, но все-таки игры накапливаются, и предположить состояние сегодня, наверное, не может ни один тренер ни одной команды.
Что касается футболистов, которые у нас будут готовиться к матчу, очень мы надеемся на то, что Уремович сможет присоединиться.
"Краснодар" - один из лидеров нашего футбола, он укомплектован игроками очень высокого уровня, и играющий в сверхатакующий комбинационный футбол, поэтому будет тяжелая игра", - цитирует Слцукого пресс-служба клуба.
После 26 туров РПЛ "Рубин" занимает 12 место в турнирной таблице, набрав 30 баллов.
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