Слуцкий рассказал о пользе ухода из "Рубина" Деспотовича и Игнатьева
Фото сайт "Рубина"
Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий признался, что расставание с отдельными футболистами пошло на пользу команде.
"Клуб покинули Иван Игнатьев и Джордже Деспотович. У обоих это было совместное желание. Такое бывает, когда и футболиста что-то не устраивает, и клуб. Причём никто не говорит, что виноват футболист или виноват клуб. Так бывает, когда расходятся взгляды на процессы.
Мы уже поблагодарили Деспота за вклад, который он внёс в прошлом сезоне. Мы заняли высокое четвёртое место, и он действительно был ключевым игроком. Футбольный клуб всегда выше любого отдельного человека, неважно это главный тренер, президент или ключевой игрок. Клубы остаются, а руководители, тренеры, игроки меняются.
Ты чувствуешь, есть эта химия, желание продолжать совместную работу или его нет. Это те случаи, когда было понятно, что клуб и игроки не могут быть эффективны вместе. Это сложно объяснить, но, находясь внутри, ты это очень чётко чувствуешь, осознаешь, понимаешь. На мой взгляд, те решения, которые были приняты относительно этих игроков, пошли максимально на пользу клубу и игрокам", - сказал Слуцкий.
Во время зимнего трансферного окна "Рубин" расторг контракт с Деспотовичем и он ушёл в тульский "Арсенал", а Игнатьев был арендован "Крыльями Советов".
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