Слуцкий рассказал о кадровых проблемах "Рубина"
Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий поделился новостями из лазарета команды.
"Не буду скрывать, у нас есть кадровые проблемы, не все вернулись из национальной сборной. Но понятно, что необходимо готовиться даже в этих условиях. Да, конечно, есть у нас определённое количество заболевших. Все эти тесты были выявлены в национальных командах своих стран. Не только мы, а многие сейчас сталкиваются с теми проблемами, которых не было у тренеров и руководителей клубов до этого.
У Ин Бома практически минимальные симптомы коронавируса, у Кварацхелии чуть посложнее - несколько дней держалась температура. Сейчас оба чувствуют себя хорошо, никаких признаков болезни у них нет, но здесь важно соблюсти всю необходимую процедуру", - сказал Слуцкий.
В воскресенье "Рубин" примет "Ростов" в рамках 15-го тура РПЛ. Стартовый свисток в Казани прозвучит в 19:00 по московскому времени.
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