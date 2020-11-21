Слуцкий рассказал о кадровых проблемах "Рубина"

Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий поделился новостями из лазарета команды.

"Не буду скрывать, у нас есть кадровые проблемы, не все вернулись из национальной сборной. Но понятно, что необходимо готовиться даже в этих условиях. Да, конечно, есть у нас определённое количество заболевших. Все эти тесты были выявлены в национальных командах своих стран. Не только мы, а многие сейчас сталкиваются с теми проблемами, которых не было у тренеров и руководителей клубов до этого.

У Ин Бома практически минимальные симптомы коронавируса, у Кварацхелии чуть посложнее - несколько дней держалась температура. Сейчас оба чувствуют себя хорошо, никаких признаков болезни у них нет, но здесь важно соблюсти всю необходимую процедуру", - сказал Слуцкий.

В воскресенье "Рубин" примет "Ростов" в рамках 15-го тура РПЛ. Стартовый свисток в Казани прозвучит в 19:00 по московскому времени.

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