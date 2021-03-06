Слуцкий рассказал о прозвище Газзаева

Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий в рамках YouTube-шоу "Comment Out" поговорил с комиком Ильей Соболевым.

В ходе общения тренер рассказал о прозвище Валерия Газзаева, который известен по работе в ЦСКА, а сейчас является депутатом Госдумы РФ.

В ответ на вопрос "Что общего у вас и у псины? Вы любите лизать яйца своему хозяину?" Слуцкий сказал: "Это была шутка про Газзаева. Очень распространённая в футбольных чатах. У Газзаева в среде фанатов кличка Пёс".

Не пропустите: Широков назвал оптимальных тренеров для "Спартака". | http://soccernews.ru