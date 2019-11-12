Слуцкий рассказал о разводе с женой

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Слуцкий рассказал о разводе с женой

Наставник "Витесса" Леонид Слуцкий поведал о причинах развода со своей женой Ириной.

"Мы развелись год назад. Для тренера это довольно обычная ситуация. Если ты проводишь всё время с футболистами, это может разрушить твою семью. Но мы продолжаем поддерживать хорошие отношения. Развод - это часть нашей жизни. Многие спрашивают меня, не собираюсь ли я искать новую жену. Но для меня это не проблема. Сейчас футбол - это и есть моя жена, а иногда и вся моя семья. Прошу прощения у родных, но это правда", - сказал Слуцкий.

Напомним, что российский специалист возглавляет "Витесс" с лета 2018 года. Его зарплата в голландском клубе составляет миллион евро в год.

Не пропустите: Слуцкий: "Поначалу в "Витессе" меня называли глупым кричащим человеком". | http://soccernews.ru
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