Слуцкий рассказал о разводе с женой
Наставник "Витесса" Леонид Слуцкий поведал о причинах развода со своей женой Ириной.
"Мы развелись год назад. Для тренера это довольно обычная ситуация. Если ты проводишь всё время с футболистами, это может разрушить твою семью. Но мы продолжаем поддерживать хорошие отношения. Развод - это часть нашей жизни. Многие спрашивают меня, не собираюсь ли я искать новую жену. Но для меня это не проблема. Сейчас футбол - это и есть моя жена, а иногда и вся моя семья. Прошу прощения у родных, но это правда", - сказал Слуцкий.
Напомним, что российский специалист возглавляет "Витесс" с лета 2018 года. Его зарплата в голландском клубе составляет миллион евро в год.
Не пропустите: Слуцкий: "Поначалу в "Витессе" меня называли глупым кричащим человеком". | http://soccernews.ru
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|Команда
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|О
|1
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|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
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|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23