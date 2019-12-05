Слуцкий рассказал о своём отношении к процессам, происходящим в России

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий рассказал, как он относится о ситуации в стране. Об этом сообщает Sports.ru.

"Есть то, что мне не нравится в нашей стране. Я бы с огромным удовольствием попробовал искоренить коррупцию. Сделать страну полностью законопослушной на всех этапах. Мне не нравится ситуация, которая возникла с Московской городской думой. И я поддерживаю тех людей, которые выступали с протестами и пытались добиться, чтобы им не просто сказали: "Ребят, у вас подписи поддельные, идите, вы не допускаетесь", - сказал Слуцкий.

Несколько дней назад, российский специалист покинул голландский "Витесс" из-за неудовлетворительных результатов команды.

Ранее сообщалось, что греческий АЕК предложил Слуцкому контракт на 1,5 года.

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