Слуцкий рассказал о своем уходе из ЦСКА и оценил возможность возвращения в Россию

Теги цска москвалеонид слуцкий

Слуцкий рассказал о своем уходе из ЦСКА и оценил возможность возвращения в Россию
Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился воспоминаниями о своем уходе из московского клуба.

"Был момент, когда я понял, что отдал ЦСКА все, что мог. Может, этого было недостаточно и другой мог дать больше, но у меня был предел. В этом плане я чист. Мне казалось, что в обратную сторону это тоже сработало. Внутри важно иметь костер, потому что если он затухнет, то это уже не тренер. Человек становится хозяйственником, который механически ходит, что-то делает и получает зарплату. Тогда я понял, что этот костер затухает", - сказал Слуцкий в интервью YouTube-каналу "Всему Головин".

Также российский специалист оценил вероятность возвращения в Россию.

"Идти в другой российский клуб после ЦСКА нет смысла. Эта команда выигрывала серьезные трофеи. Принципиально другого уровня команды в России не было и нет. Было соперничество с "Зенитом", но это в целом сопоставимые клубы. Когда затух мой костер? Он затух за два месяца до ухода из ЦСКА", - добавил тренер.

48-летний Слуцкий тренировал ЦСКА с 2009 по 2016 годы. Под его руководством армейский клуб три раза становился чемпионом России, два раза выиграл Кубок России, а также дважды становился победителем Суперкубка России.

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