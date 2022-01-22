Слуцкий рассказал о трансферных планах "Рубина"

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Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий выразил надежду, что состав команды удастся укрепить еще одним-двумя новичками.

"Так как у нас есть восемь легионерских позиций, наша трансферная кампания направлена на игроков с российским паспортом. Есть определённые наметки, но когда это будет официально объявлено, тогда трансфер и состоится. Их (новичков) будет небольшое количество, но, надеюсь, один-два трансфера ещё будут", - сказал Слуцкий.

Напомним, что "Рубин" уже подписал текущей зимой Александра Ломовицкого, Виталия Лисаковича и Марата Апшацева.

Казанцы набрали 22 очка в 18 турах РПЛ и занимают 10-е место в таблице.

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