Слуцкий рассказал о трансферных планах "Рубина"
Фото сайт "Рубина"
Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий выразил надежду, что состав команды удастся укрепить еще одним-двумя новичками.
"Так как у нас есть восемь легионерских позиций, наша трансферная кампания направлена на игроков с российским паспортом. Есть определённые наметки, но когда это будет официально объявлено, тогда трансфер и состоится. Их (новичков) будет небольшое количество, но, надеюсь, один-два трансфера ещё будут", - сказал Слуцкий.
Напомним, что "Рубин" уже подписал текущей зимой Александра Ломовицкого, Виталия Лисаковича и Марата Апшацева.
Казанцы набрали 22 очка в 18 турах РПЛ и занимают 10-е место в таблице.
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