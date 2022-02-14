Слуцкий рассказал о травме Хвичи
Фото: инстаграм Хвичи Кварцхелии/Автор неизвестен
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о травме грузинского полузащитника Хвичи Кварцхелии.
"Хвичу беспокоит колено, из-за которого он тоже только вторую контрольную игру проводит. Это тот вид травмы, которые перманентны. Ее невозможно просто взять и вылечить в секунду. Очень многие футболисты на протяжении всей своей карьеры играют с болью и имеют проблемные суставы или связки. Здесь Кваре нужно научиться находиться в этом дискомфорте", – приводит слова Слуцкого официальный сайт клуба.
В нынешнем сезоне 21-летний Кварацхелия провел за "Рубин" 17 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с казанским клубом действует до лета 2024 года.
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