Слуцкий рассказал о вопиющем случае с судьей Мешковым
Фото твиттер "Рубина"
Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий посетовал на поведение арбитра Виталия Мешкова.
"У меня произошёл вопиющий случай с Виталием Мешковым после заключительной игры сезона с "Ротором": судья отказался пожать мне руку и демонстративно отвернулся в другую сторону. Видимо, арбитры обиделись на мои слова. Когда я говорил про обслуживающий персонал, то это не была попытка оскорбить судей. Много раз слышал фразу: "Матч обслуживает бригада арбитров". Именно "обслуживает". Я разве открыл Америку, что судьи – обслуживающий персонал?
Из-за этого Мешков открыто не жмёт мне руку, отворачивается от меня, хотя мы работаем в одной отрасли. Не всех людей из футбольной сферы я люблю, но обязан относиться к ним с уважением. И я не проявил неуважения, когда говорил про судей. Лишь говорил об их статусе, самоидентификации, я никого не оскорблял, в том числе и Вилкова. Я приводил аргументы со статистикой, никогда при этом не говорил, что они не умеют судить. Не говорил, что наши судьи не владеют методикой. Тогда к чему эти обиды? Мне не нужно общение Мешкова. Но эта реакция требует объяснения. Чем она вызвана? Пусть он мне ответит", - сказал Слуцкий.
Напомним, что "Рубин" занял итоговое четвёртое место в РПЛ и получил право сыграть в дебютном розыгрыше Лиги Конференций.
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