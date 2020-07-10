Слуцкий рассказал о взаимоотношениях с президентом ЦСКА Гинером
Экс-тренер ЦСКА Леонид Слуцкий, который на данный момент работает с "Рубином", рассказал, поддерживает ли общение с президентом "армейцев" Евгением Гинером.
"Я пришел в ЦСКА в октябре 2009 года, а в 2010 году мы выиграли Кубок России. Дважды мы выходили из группы в Лиге чемпионов. Мой первый полноценный сезон был в 2010 году, тогда мы заняли второе место в чемпионате России. Чемпионат был выигран с третьей попытки, но с учетом конкуренции и отсутствия лидерских позиций в финансовом плане, это приемлемый результат, не могу сказать, что мои первые два сезона в ЦСКА были неудачными.
Гинер - очень большой босс. Мы с ним общались редко, только в крайних случаях. Ежедневное общение было с Романом Бабаевым, с ним мы и сейчас продолжаем общаться. С Гинером мы поздравляем друг друга по праздникам. Я не вхожу в его список приоритетного общения, но так же было, даже когда я работал в ЦСКА", - цитирует Слуцкого "Матч ТВ".
Слуцкий возглавлял ЦСКА с 2009 по 2016 год. Вместе с клубом он трижды выигрывал чемпионат России, дважды Кубок и Суперкубок России.
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