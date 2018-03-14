Слуцкий рассказал о задачах, которые перед ним поставило руководство "Витесса"

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Слуцкий рассказал о задачах, которые перед ним поставило руководство "Витесса"Новоиспеченный главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал о задачах, которые перед ним поставило руководство его клуба на следующий сезон.

"Какие задачи были поставлены? Попытаться стабильно выступать в Лиге Европы - то есть попадать в четверку. Нужно также развивать игроков, в том числе из клубной академии. К слову, сейчас в стартовом составе "Витесса" выходят два футболиста 1999-го года рождения, и это на самом деле просто немыслимо! Задач - довольно много, они - комплексного характера. В общем, интересно и сложно", - цитирует 46-летнего наставника СЭ.

Напомним, Адвокат высказался о перспективах Слуцкого в Европе. | soccernews.ru

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