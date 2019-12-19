Слуцкий рассказал о задачах "Рубина" в нынешнем сезона

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Слуцкий рассказал о задачах "Рубина" в нынешнем сезона
Новый главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий заявил, что основной задачей команды в нынешнем сезоне является сохранение места в Российской Премьер-Лиге.

"Знаете: хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Безусловно, мы с Рустемом Фидаевичем Саймановым (генеральный директор "Рубина". - Прим. Soccernews) проговорили ситуацию, амбиции клуба, но сейчас есть краткосрочная задача — сохранить такой клуб с традициями, инфраструктурой в премьер-лиге. Дальше будем смотреть по ситуации. Безусловно, мы говорили о будущем, но в футболе будущее иногда имеет очень эфемерную вещь. За ближайшие полгода, помимо сохранения прописки в Премьер-лиге, есть задача выстроить костяк, каркас команды на будущее", - приводит слова Слуцкого официальный сайт клуба.

После 19 туров "Рубин" находится в зоне переходных матчей на 13 месте, имея в активе 19 очков. 

В 20-м туре казанский клуб на выезде встретится с "Тамбовом". Матч состоится в марте 2020 года.

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