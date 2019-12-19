Слуцкий рассказал о зимних трансферных планах "Рубина"
Новый главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий выразил мнение, что казанскому клубу необходимо усиление состава в зимнее трансферное окно.
"Понимание текущего состава, безусловно, есть. Я готовился, пересмотрел большое количество матчей, собрал всю статистику, которая возможна. Есть понимание, какие позиции требуют усиления, какие позиции в команде достаточно прочны. Есть селекционный план, определённые наметки", - приводит слова Слуцкого официальный сайт клуба.
После 19 туров "Рубин" находится в зоне переходных матчей на 13 месте, имея в активе 19 очков.
В 20-м туре казанский клуб на выезде встретится с "Тамбовом". Матч состоится в марте 2020 года.
Не пропустите: Слуцкий в инстаграме прокомментировал подписание контракта с "Рубином". | http://soccernews.ru
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