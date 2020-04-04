Слуцкий рассказал, почему Дзюба не уехал в Европу

1 Теги зенит санкт-петербургартём дзюбалеонид слуцкий

Слуцкий рассказал, почему Дзюба не уехал в Европу

Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий поделился мнением о том, почему форвард "Зенита" Артем Дзюба не смог покинуть РПЛ.

"В таком вопросе важна работа агента. Наставник "Сельты" помнит Смолова по матчам с "Краснодаром". Интерес к Чалову - работа агента. Головин - много ярких моментов. "Ювентус" заинтересовался Миранчуком после матчей с "Локомотивом".

Дзюба отлично провел большой турнир, находится на пике своей формы, однако не нашлось человека, который грамотно сформировал бы предложение", - сказал Слуцкий.

Читайте также: Широков назвал лучшего футболиста РПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Одно объяснение - просто бревно.Очередной троллинг

Ответить

главное

В УЕФА назвали крайние сроки завершения еврокубков

В УЕФА назвали крайние сроки завершения еврокубков

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов