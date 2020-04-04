Слуцкий рассказал, почему Дзюба не уехал в Европу

Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий поделился мнением о том, почему форвард "Зенита" Артем Дзюба не смог покинуть РПЛ.

"В таком вопросе важна работа агента. Наставник "Сельты" помнит Смолова по матчам с "Краснодаром". Интерес к Чалову - работа агента. Головин - много ярких моментов. "Ювентус" заинтересовался Миранчуком после матчей с "Локомотивом".

Дзюба отлично провел большой турнир, находится на пике своей формы, однако не нашлось человека, который грамотно сформировал бы предложение", - сказал Слуцкий.

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