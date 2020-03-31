Слуцкий рассказал, почему они с Дзюбой шутят друг над другом в Instagram

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал, с чего начался его обоюдный троллинг в Instagram с нападающим петербургского "Зенита" Артемом Дзюбой.

"Как зацепились с Дзюбой в Instagram? Не могу сказать, как это началось, очень спонтанно все было. Это просто для шутки, на самом деле у нас прекрасные отношения. Возможность пошутить друг над другом могут позволяют себе только те, у которых есть очень хороший человеческий контакт. Чувство юмора? Это если хорошо шутить, а если шутить как Артем Дзюба, то чувства юмора недостаточно", — приводит слова Слуцкого Матч ТВ.

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