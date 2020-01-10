Слуцкий рассказал, почему пригласил Тарасова в "Рубин"

Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал, почему решил пригласить в казанский клуб бывшего полузащитника "Локомотива" Дмитрия Тарасова. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Ранее сообщалось, что футболист отправится на сборы вместе с "Рубином".

"У нас есть проблемы с позицией шестого номера в команде. Нет ярко выраженного разрушителя в середине поля. Дмитрий Тарасов всей своей карьерой доказывал, что он игрок высокого уровня. Да, есть опасения по его состоянию здоровья, но именно поэтому мы хотим посмотреть на него и понять, в каком состоянии он находится и готов ли он будет приносить пользу нашей команде", - сказал Слуцкий.

Напомним, Тарасов покинул "Локомотив" летом 2019 года и с того момента не выступал.

После 19 туров РПЛ "Рубин" занимает 13 место в турнирной таблице.

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