Слуцкий рассказал, почему пригласил Тарасова в "Рубин"
Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал, почему решил пригласить в казанский клуб бывшего полузащитника "Локомотива" Дмитрия Тарасова. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
Ранее сообщалось, что футболист отправится на сборы вместе с "Рубином".
"У нас есть проблемы с позицией шестого номера в команде. Нет ярко выраженного разрушителя в середине поля. Дмитрий Тарасов всей своей карьерой доказывал, что он игрок высокого уровня. Да, есть опасения по его состоянию здоровья, но именно поэтому мы хотим посмотреть на него и понять, в каком состоянии он находится и готов ли он будет приносить пользу нашей команде", - сказал Слуцкий.
Напомним, Тарасов покинул "Локомотив" летом 2019 года и с того момента не выступал.
После 19 туров РПЛ "Рубин" занимает 13 место в турнирной таблице.
А еще: Комличенко может перейти в "Рубин"| http://soccernews.ru
Лента новостей
-
"Манчестер Юнайтед" отклонил два предложения по Матичу
-
"Ювентус" и "Манчестер Сити" нацелились на хавбека "Лиона" Ауара
-
Защитник "Севильи" Кьяер продолжит карьеру в "Милане"
-
Семин поделился мнением о расширении числа участников РПЛ
-
Ривалдо призвал "Барселону" отпустить Вальверде
-
Конте поприветствовал в Серии А Ибрагимовича
-
Гендиректор "Аль-Садда" прокомментировал информацию о переговорах "Барселоны" с Хави
-
15-летний нападающий "Чертаново" Пиняев отправился на стажировку в "МЮ"
-
Оле-Гуннар Сульшер: "У Магуайра есть шанс сыграть с "Норвичем"
-
Слуцкий рассказал, почему пригласил Тарасова в "Рубин"
-
Жена Мамаева выложила видео боя мужа с Кокориным в игре UFC
-
1
Во время двух матчей Примеры фанаты скандировали "Зозуля, ты нацист"
-
Роман Пилипчук возглавил "Спартак-2"
-
"Ювентус" готовит новый контракт для Дибалы
-
1
Вальверде согласовал свой уход из "Барселоны"
-
"Динамо" отдало в аренду клубу ФНЛ хавбека Грулева
-
1
"Милан" хочет распродать весь состав за исключением 6 игроков
-
Гинтер признан лучшим игроком сборной Германии в 2019 году
-
Гендиректор "Зенита" высказался о возможном возвращении Ригони из аренды в "Сампдории"
-
Семь игроков "Ливерпуля" рискуют пропустить матч с "Тоттенхэмом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15