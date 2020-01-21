Слуцкий рассказал, почему "Рубин" пригласил на просмотр Тарасова

Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий ответил на вопросы о приглашении в казанский клуб на просмотр бывшего полузащитника "Локомотива" Дмитрия Тарасова.

"Любой из тех, кто уже подписан или находится на просмотре, это не чья-то идея. Изначально идея может возникнуть у любого, затем она будет обсуждаться, просматриваться, анализироваться - и мы приходим к какому-то решению. Конкретно по Тарасову я не могу вспомнить, чья это идея. Нам нужен был баланс в полузащите.

Тарасов - опытный футболист, который со всеми регалиями. Я вызывал его в сборную России. Я не особо помню, за что его критиковали. Я приглашаю всегда футболиста, я не приглашаю медийную звезду или человека из инстаграма, который дал какое-то интервью", - сказал Слуцкий.

Напомним, что 32-летний Тарасов с прошлого межсезонья является свободным агентом. "Локомотив" решил не продлевать с ним контракт, а новый клуб хавбек себе так и не нашёл.

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