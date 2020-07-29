Слуцкий рассказал, почему "Рубин" решил подписать Деспотовича

Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал, что думает о новичке команды форварде Джордже Деспотовиче.

"Действительно, Деспотович классный форвард. Я уже говорил, что у нас были варианты из дальнего зарубежья, футболисты, которые не имели опыта игры в РПЛ. Но мы подумали, что если есть возможность подписать такого качественного нападающего, который уже все показал внутри РПЛ, полностью адаптирован к нашему чемпионату, то, конечно, это будет приоритетный вариант", - сказал Слуцкий ютуб-каналу клуба.

28-летний футболист стал игроком "Рубина" 21 июля 2020 года. Деспотович подписал с казанским клубом трехлетний контракт.

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