Слуцкий рассказал, почему "Витесс" не смог обыграть "Фейеноорд"

Теги витесслеонид слуцкийфейеноорд

Слуцкий рассказал, почему "Витесс" не смог обыграть "Фейеноорд"

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий прокомментировал ничейный результат в матче чемпионата Голландии с "Фейеноордом" (1:1). Об этом сообщает голландская пресса.

"Еще в первом тайме весь наш план сломался. Почему это произошло - не знаю. Возможно, мы боялись игроков, которые играют у соперников. В перерыве я отметил, что если не будем играть на 100%, то никогда не поймем, каков наш уровень. 

Не скажу, что доволен результатом, мы могли сыграть матч так хорошо, как провели второй тайм. Ничья справедливый итог. Во втором тайме мы показали одну из своих лучших игр в сезоне, и я этим могу гордиться", - сказал Слуцкий.  

"Витесс" занимает 5 строчку в турнирной таблице чемпионата Голландии, набрав 40 очков.

Не пропустите: "Витесс" Слуцкого сыграл вничью с одним из лидеров чемпионата Голландии | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Зидан возглавил "Реал"

Зидан возглавил "Реал"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСВ ПСВ 25 64
2 Аякс Аякс 23 56
3 Фейеноорд Фейеноорд 25 47
4 АЗ АЗ 25 44
5 Витесс Витесс 25 40
6 Утрехт Утрехт 25 37
7 Хераклес Хераклес 25 36
8 Херенвен Херенвен 25 33
9 Гронинген Гронинген 25 32
10 ВВВ Венло ВВВ Венло 25 32
11 Виллем II Виллем II 25 31
12 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 25 28
13 Зволле Зволле 24 26
14 Фортунна Ситтард Фортунна Ситтард 24 26
15 Эксельсиор Эксельсиор 25 26
16 Эммен Эммен 25 25
17 Де Графсхап Де Графсхап 25 22
18 НАК Бреда НАК Бреда 25 17
Полная таблица

топ-5 тегов