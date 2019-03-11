Слуцкий рассказал, почему "Витесс" не смог обыграть "Фейеноорд"

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий прокомментировал ничейный результат в матче чемпионата Голландии с "Фейеноордом" (1:1). Об этом сообщает голландская пресса.

"Еще в первом тайме весь наш план сломался. Почему это произошло - не знаю. Возможно, мы боялись игроков, которые играют у соперников. В перерыве я отметил, что если не будем играть на 100%, то никогда не поймем, каков наш уровень.

Не скажу, что доволен результатом, мы могли сыграть матч так хорошо, как провели второй тайм. Ничья справедливый итог. Во втором тайме мы показали одну из своих лучших игр в сезоне, и я этим могу гордиться", - сказал Слуцкий.

"Витесс" занимает 5 строчку в турнирной таблице чемпионата Голландии, набрав 40 очков.

Не пропустите: "Витесс" Слуцкого сыграл вничью с одним из лидеров чемпионата Голландии | http://soccernews.ru